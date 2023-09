Dîner spectacle – Mike La Table des Artistes Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Dîner spectacle – Mike La Table des Artistes Auterive, 29 septembre 2023, Auterive. Dîner spectacle – Mike Vendredi 29 septembre, 20h30 La Table des Artistes LA TABLE DES ARTISTES à AUTERIVE reçoit pour animer le Repas-Spectacle des « Vendredis des Artistes »

le 29 SEPTEMBRE 2023 le Chanteur – Musicien MIKE

Toujours EN LIVE il propose une soirée en Chansons Françaises…et autres…

Vous pourrez même danser sur ses thèmes festifs

Concert à partir de 20h30

Repas servis et préparés par la Cheffe MURIEL dés 19h30

N’oubliez pas de réserver votre table au 05 32 58 00 99 La Table des Artistes Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 58 00 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

