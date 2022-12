La Syrie ancienne Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Les affrontements entre le pouvoir et ses opposants se doublent de luttes d’influence entre différents acteurs régionaux ou extrarégionaux aux objectifs variés.

Cette crise a aussi engendré le départ de nombreux Syriens vers l’étranger. Le pays tente à présent de retrouver sa place au sein du monde arabe. Pays complexe et méconnu à la riche histoire, la Syrie a été affectée à partir de 2011 par une effroyable guerre civile. Conférene animée par Stéphane Kronenberger, Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU. Aix-Marseille Université Le Cube 29 avenue Robert Shuman Aix-en-Provence

