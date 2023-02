LA SYMPHONIE N°8 DE CHOSTAKOVITCH LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM, 2 mars 2023, LILLE.

LA SYMPHONIE N°8 DE CHOSTAKOVITCH LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 21.0 à 57.5 euros.

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (PLATES V-R-2020-010595) PRESENTE CE CONCERT CHOSTAKOVITCH Symphonie n°8NN. DirectionOrchestre National de LilleLa postérité a retenu la Symphonie n°7 dite « Leningrad ». Or s’il y a une musique qui représente bien la Seconde Guerre mondiale, c’est la Symphonie n°8 de Chostakovitch. Après le triomphe de sa précédente symphonie en 1942, le compositeur russe imagine une pièce plus sombre, une musique qui rendrait « la terrible tragédie de la guerre ». Cette gigantesque fresque symphonique est probablement ce que Chostakovitch a écrit de plus fort et de plus puissant. De fait, les autorités staliniennes condamneront l’œuvre pour « formalisme ». Une pièce magistrale aux couleurs inouïes !

LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Place Mendès France Nord

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE PRESENTE CE CONCERT CHOSTAKOVITCH Symphonie n°8

Direction

Orchestre National de Lille

