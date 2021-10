Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris La symphonie “Jupiter” / Orchestre de Paris / Klaus Makela Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

En 1788, Mozart est en proie à des difficultés financières et travaille sans relâche pour remonter la pente. En 1788, Mozart est en proie à des difficultés financières et travaille sans relâche pour remonter la pente. Il compose alors ses trois dernières symphoniqes en un temps record. Cette ultime symphonie dont la perfection jette un regard vers Bach, notamment dans son quatrième mouvement héritier de son contre-point savant et rigoureux, sera rapidement considérée comme une oeuvre grandiose correspondant parfaitement à son sous-titre. Clément Lebrun vous emmène à Vienne pour découvrir cette 41ème et dernière symphonie de Mozart. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

