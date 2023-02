La Symphonie du temps qui passe THEATRE QUINTAOU, 24 mars 2023, ANGLET.

La Symphonie du temps qui passe THEATRE QUINTAOU. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Mathias Malzieu, musicien et écrivain et Daria Nelson, artiste plasticienne et chanteuse ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Dans cette nouvelle création, sorte de mini comédie musicale, ils se racontent, parlent de leur rencontre, évoquent leurs premiers doutes, puis leur désir d’enfant, les embûches de la vie et le retour au combat joyeux d’une résilience possible…L’idée de créer ce spectacle apparaît sous la forme d’un album (dont la sortie est prévue en octobre 2022), composé d’une dizaine de petites scènes de cinéma inspirées de leur vie pour chaque chanson. Un disque-monde plantureusement arrangeì par Olivier Daviaud et mis en scène par Seìbastien Salamand dit « Le Turk », quelque part entre un tour de magie de MeìlieÌs et un poème de Cocteau. Le tout illuminé par une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de cette symphonie. Daria Nelson, Mathias Malzieu Mathias Malzieu

Votre billet est ici

THEATRE QUINTAOU ANGLET 1, allée de Quintaou Pyrnes-Atlantiques

Mathias Malzieu, musicien et écrivain et Daria Nelson, artiste plasticienne et chanteuse ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Dans cette nouvelle création, sorte de mini comédie musicale, ils se racontent, parlent de leur rencontre, évoquent leurs premiers doutes, puis leur désir d’enfant, les embûches de la vie et le retour au combat joyeux d’une résilience possible…

L’idée de créer ce spectacle apparaît sous la forme d’un album (dont la sortie est prévue en octobre 2022), composé d’une dizaine de petites scènes de cinéma inspirées de leur vie pour chaque chanson. Un disque-monde plantureusement arrangeì par Olivier Daviaud et mis en scène par Seìbastien Salamand dit « Le Turk », quelque part entre un tour de magie de MeìlieÌs et un poème de Cocteau. Le tout illuminé par une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de cette symphonie..28.2 EUR28.2.

Votre billet est ici