La Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak – Concert réservé aux étudiants / Saison ONPL Cité des Congrès, 9 novembre 2022, Nantes. 2022-11-09

Horaire : 20:00 20:40

Gratuit : non 2 € tarif unique BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Concert réservé aux étudiants à 2 € – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Antonin Dvorak (1841-1904) : Symphonie n°9 « du Nouveau Monde » – 40 min.Avec la participation des étudiants de l’Académie d’OrchestreSascha Goetzel, direction Ambiance garantie avec la Symphonie n°9 de Dvorak. Entre les airs populaires slaves et les nouveaux horizons américains, cette symphonie épique au final cultissime est l’un des chefs-d’œuvre les plus riches en couleurs de l’époque romantique. Le chef d’orchestre Sascha Goetzel et les musiciens de l’ONPL invitent ici tous les étudiants à pousser, en jean ou en smoking, la porte d’un concert symphonique ! Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr

