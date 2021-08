Montussan Montussan Gironde, Montussan La Symphonie des Vins au Château Freyneau Montussan Montussan Catégories d’évènement: Gironde

Montussan

La Symphonie des Vins au Château Freyneau Montussan, 17 octobre 2021, Montussan. La Symphonie des Vins au Château Freyneau 2021-10-17 – 2021-10-17

Montussan Gironde Montussan Atelier découverte des cépages du Bordelais associé à une dégustation de planche gourmande. Si la météo le permet, l’évènement se déroulera en extérieur.

Si mauvais temps, la manifestation se déroulera dans la salle de dégustation à l’étage (45 personnes) et/ou en RDC selon le nombre de personnes.

La salle à l’étage n’est pas accessible. aux personnes à mobilités réduites. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Montussan Autres Lieu Montussan Adresse Ville Montussan lieuville 44.89458#-0.41507