La Symphonie des Couleurs dans le Parc Disneyland Disneyland Paris Coupvray, lundi 8 janvier 2024.

Du lundi 08 janvier 2024 au lundi 30 septembre 2024 :

.Tout public. payant

Et si nous remplacions le blues hivernal avec quelque chose de coloré, musical et… magique ? Début 2024, venez découvrir La Symphonie des Couleurs Disney dans le Parc Disneyland !

Jusqu’au 30 septembre 2024, la Symphonie

des Couleurs Disney aura lieu en fanfare avec « Disney Electrical Sky

Parade », donnant aux visiteurs l’opportunité

de découvrir dans le ciel… une

parade nocturne de drones dans le ciel ! Cette

prouesse a été rendue possible grâce à une nouvelle séquence

nocturne exceptionnelle combinant fontaines, lumières, projections et

chorégraphies de drones autour du Château de la Belle au Bois

Dormant.

Ce nouveau rendez-vous rend un

vibrant hommage à la Main Street Electrical

Parade, expérience nocturne ayant marqué l’histoire

de Disneyland Paris en étant jouée de 1992 à 2003 au Parc Disneyland.

L’occasion pour les plus nostalgiques de retomber en enfance, et pour

les plus jeunes de découvrir cet emblème des Parcs Disney dans une

nouvelle version inédite. Jusqu’à 500

drones défilent dans le ciel sous l’apparence de

chars lumineux et symbolisent

les différentes icones de la Main Street Electrical

Parade : l’éblouissant

train de Mickey et ses amis, Elliott l’adorable dragon ou encore le

carrosse de Cendrillon. L’incontournable musique

électro-synthé-magnétique, jouée dans une version revisitée, donne une

nouvelle fois le tempo à cet extraordinaire festival de magie nocturne

et d’enchantement.

Deux

expériences hautes en couleurs supplémentaires à découvrir

prochainement durant la Symphonie des Couleurs Disney

Du 10 février

au 5 mai 2024, les visiteurs

pourront vivre un moment musical et coloré, à l’occasion d’un nouveau

spectacle de jour débordant d’énergie et célébrant les films

d’animation Disney et Pixar, notamment grâce à la présence d’un

total de 30 danseurs et Personnages : « A Million Splashes of

Colour ».

Jouée plusieurs fois par jour, cette création originale fera voyager les visiteurs à

travers les époques et les histoires Disney et Pixar –

des Grands Classiques intemporels aux succès les plus récents.

La musique

jouera un rôle central en donnant le rythme à

cette célébration, alliant à la fois deux musiques originales et un mashup de nombreuses chansons

Disney et Pixar iconiques, dans des versions

spécialement arrangées.

Enfin, Main Street, U.S.A. accueillera dès en février 2024 de

toutes nouvelles décorations colorées : le land se parera

de touches

colorées, de lumières étincelantes et de fleurs avec

d’éblouissantes décorations, illuminant l’hiver grâce à la poussière

d’étoiles de la Fée Clochette et sa sœur jumelle, Cristalline.

Disneyland Paris Boulevard du Parc 77700 Coupvray

