La symphonie des arbres Cinéma Le Méjan Actes Sud, 12 février 2022, Arles.

La symphonie des arbres

Cinéma Le Méjan Actes Sud, le samedi 12 février à 20:30

**LA SYMPHONIE DES ARBRES** (1h30) De Hans Lukas Hansen Norvège – 2022 – VOSTFR Gaspar Borchardt, luthier à Crémone, est depuis des années habité par l’idée de fabriquer un violon d’exception. Pour réaliser un instrument capable de rivaliser avec un Stradivarius, il se met en quête du bois le plus parfait, un érable multicentenaire devenu presque introuvable. Pour trouver la perle rare, Gaspar se rend dans les forêts d’Europe centrale, dans des zones encore couvertes de mines antipersonnel, guidé par des personnages aussi intrigants qu’inquiétants. Mais s’il y parvient, il pourra offrir à Janine Jansen, célèbre violoniste néerlandaise, l’instrument le plus parfait de sa carrière de luthier. **SAMEDI 12 FÉVRIER à 20h30 : Rencontre avec Martial Spessardi, artisan luthier concevant des violons uniques, entièrement fabriqués à la main dans des bois d’exceptions et Yardani Torres Maiani, violoniste et compositeur de musiques aux affluents du flamenco et des musiques classiques.**

Tarifs habituels du cinéma

Projection et rencontre

Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:00:00