LA SYMPHONIE DE POCHE & MARIE PERBOST – FURIANT LE BAL BLOMET Paris, mercredi 29 mai 2024.

Le mercredi 29 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif Réduit : 10 EUR

Tarif Normal : 15 EUR

La Symphonie de Poche dirigée par Nicolas Simon et la violoniste Deborah Nemtanu reviennent au Bal Blomet avec leur nouveau programme Furiant, objet d’un CD récemment enregistré pour le labelMirare.

Deuxième volet d’une collaboration fidèle entre Deborah Nemtanu et Nicolas Simon, ce disque s’inscrit dans la continuité de l’enregistrement « Eh bien, dansez maintenant ! » consacré à la danse dans la musique française, enregistré pour le label Pavane Records en 2017.

Nicolas Simon et Deborah Nemtanu reviennent à leurs racines, slaves pour l’un, roumaines pour l’autre, et puisent dans le répertoire inspiré du folklore d’Europe centrale. Ils en offrent une relecture originale à travers la sonorité singulière de La Symphonie de Poche qui réunit des instruments rarement associés.

Liberté et fantaisie caractérisent les oeuvres choisies : Danses hongroises de Brahms qui incitera Dvořák à composer ses Danses slaves, Tzigane de Ravel et bien sûr la Rhapsodie pour violon n°1 de Bartók, qui emportera dans son exil la musique traditionnelle de son pays. Ce programme serait incomplet sans Les Airs Bohémiens de Pablo de Sarasate, violoniste et compositeur basque espagnol parmi les plus célèbres de son temps, qui illustrera dans son œuvre le fantasme de la musique improvisée d’Europe centrale propre à la fin du 19e siècle.

Tissant un fil invisible entre les différents univers, motifs et fragments qui composent ces pièces, ce disque illustre à merveille l’esprit du folklore de Bohème et de la musique tzigane.

