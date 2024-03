La Sympathique Salle Polyvalente de Lans Lans, samedi 6 avril 2024.

La Sympathique Salle Polyvalente de Lans Lans Saône-et-Loire

Soirée Apéro Concerts ROCK à LANS.

2 groupes rock

En première partie ‘’Five Feet Under » un groupe local qui proposera des reprises Rock

En tête d’affiche on retrouvera à nouveau un tribute Cette année en hommage à Kurt Cobain disparu depuis 30 ans, c’est un groupe italien qui se produira ‘’Bleach » (Tribute de ‘’Nirvana’ )

– Pour profiter de la soirée, sur place nous vous proposerons: Planches apéro Charcuteries et Fromages.

– Grande variété de Bières (blonde, blanche, cerise, IPA …) et boissons sans alcool 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

Salle Polyvalente de Lans 31 grande rue

Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lans.k.art71@gmail.com

