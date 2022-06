La Sylvistructure Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: 35400

2022-07-03 – 2022-07-03

Saint-Malo 35400 Nous vous présentons des formes naturelles de morceaux de bois racine, branche, tronc qui éveillent l’esprit, l’essence même de la stimulation créative de nos fôrets.

+33 7 82 21 91 10

