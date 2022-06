La Suzienne fête la musique Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: 26790

Suze-la-Rousse 26790 La Suzienne organise sa fête de la Musique le samedi 18 Juin 2022 !

Concert de musique avec le groupe « Les petits cochons », food-trucks, et dégustation/vente de nos vins. contactcaveau@lasuzienne.com +33 4 75 04 48 38 Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse

