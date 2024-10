LA SURPRISE DU PÔLE NORD MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS Pinsaguel Haute-Garonne

Pinsaguel

MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS Pinsaguel

LA SURPRISE DU PÔLE NORD MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS Pinsaguel, samedi 7 décembre 2024.

LA SURPRISE DU PÔLE NORD

MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS 1 Rue du Ruisseau Pinsaguel Haute-Garonne

Spectacle magique et poétique par la Compagnie Fabulouse

Oh non ! Lou n’a pas reçu tous ses cadeaux de Noël ! Le père Noël a oublié le plus important de sa liste…

Fâchée, elle décide d’aller le rencontrer au Pôle Nord. Et hop ! C’est le début de l’aventure ! Dans la forêt enneigée, elle découvre un univers magique et rencontre de nouveaux amis une otarie très gourmande et un ours farfelu vont l’aider à réaliser son rêve, dans une course folle… Tenez-vous prêt à suivre les péripéties magiques de Lou l’aventurière !

Toute la féérie de Noël à retrouver dans ce spectacle de magie, interactif et familial. ouvert a tous dès 6mois. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 10:30:00

fin : 2024-12-07 12:00:00

MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS 1 Rue du Ruisseau

Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@mairie-pinsaguel.com

L’événement LA SURPRISE DU PÔLE NORD Pinsaguel a été mis à jour le 2024-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

samedi 7 décembre 2024 LA SURPRISE DU PÔLE NORD MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS Pinsaguel LA SURPRISE DU PÔLE NORD MEDIATHEQUE SALOU CASAÏS 1 Rue du Ruisseau Pinsaguel Haute-Garonne 2024-12-07 à .Spectacle magique et poétique par la Compagnie Fabulouse Oh non ! Lou n’a pas reçu tous ses cadeaux de Noël ! Le père Noël a oublié le plus important de sa liste…