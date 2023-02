La surprise des Baladins & Temps danse Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray Catégories d’Évènement: Arc-lès-Gray

Haute-Saône Arc-lès-Gray 15 EUR Nouveau spectacle des Baladins, comme toujours, du chant, de la danse, et… UNE SURPRISE. http://www.les-baladins.fr/ Rue Louis Chauveau Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

