LA SURE, PRESQU’ÎLE DE BEAUTÉ Octon, 9 août 2022, Octon.

LA SURE, PRESQU’ÎLE DE BEAUTÉ

Vous serez immédiatement saisi(e)s par l’aspect sauvage et exotique de cette randonnée, où l’azur et le rouge se partagent le décor, parfumé de menthe sauvage et de thym. Vous aurez la chance d’apercevoir les surprenants habitants des roselières, et d’admirer des points de vue uniques, sur le lac et le village de Celles.

Adulte 10 € / 10-15 ans 5 € / gratuit -10 ans

Octon

