Le **Samedi 12 mars au Théâtre de La Noue À 19H** aura lieu la lecture gratuite de **_La supplication_** **de Svetlana Alexievitch**; ————————————————————————————————————————————- Prologue : une voix solitaire; —————————— Lectrice : Natascha Rudolf ————————– Le 26 avril 1986 commençait la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cet évènement majeur de notre histoire contemporaine reste une « énigme à résoudre pour le XXIème siècle » nous avait annoncé Svetlana Alexievitch (prix Nobel de littérature en 2015). Elena est une des voix suppliciées de Tchernobyl, une femme banale traversée par l’histoire. Elle regarde son mari mourir, lui, le sapeur-pompier qu’on a envoyé éteindre l’incendie de la centrale sans l’informer de la dangerosité de sa mission : « Je ne sais pas de quoi parler… De la mort ou de l’amour ? Ou c’est égal… De quoi ? » Entrée gratuite, reservation par mail [letheatredelanoue@gmail.com](mailto:letheatredelanoue@gmail.com), interdit au moins de 12 ans.

