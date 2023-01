La SuperBoum du Nouvel An Bourges Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

La SuperBoum du Nouvel An Bourges, 26 janvier 2023, Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE . La SuperBoum du Nouvel An Brasserie Bos Bourges Cher

2023-01-26 17:00:00 – 2023-01-26 Bourges

Cher Dernière chance de se souhaiter une belle année !!

Alors on met sa robe du soir ou son costard, et on vient s’éclater encore une fois pour fêter ce changement d’année !! Jeudi soir + Bourges + Apéro = Brasserie Bos !

Avec Dj Ness ! +33 2 48 65 90 71 Brasserie Bos

Bourges

dernière mise à jour : 2023-01-23 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Brasserie Bos Bourges Cher BIT MEHUN SUR YEVRE Ville Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges-bit-mehun-sur-yevre/

La SuperBoum du Nouvel An Bourges 2023-01-26 was last modified: by La SuperBoum du Nouvel An Bourges Bourges 26 janvier 2023 BIT MEHUN SUR YEVRE bourges Brasserie Bos Bourges Cher cher

Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE Cher