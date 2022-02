La (Super) Randonnée des 6 soupes Hyet, 26 février 2022, Hyet.

La (Super) Randonnée des 6 soupes Hyet

2022-02-26 10:00:00 – 2022-02-16 13:00:00

Hyet Haute-Saône Hyet

4 4 EUR L’événement gourmand de l’hiver signe son grand retour … haut en couleurs ! La (super) Randonnée des 6 soupes se distinguera cette année avec une nouvelle formule : des dégustations itinérantes de potages colorés sur des points d’arrêts en extérieur. Les circuits préparés par Super Daniel mettront en valeurs les curiosités locales.

Programme : Accueil et départ libre entre 10h et 13h à la salle des fêtes de Hyet, sur inscription au préalable. Boissons chaudes, douceurs sucrées.

3 parcours au choix :

– 8 km : Le P’tit Mollet : 1 pause avec dégustation de 2 soupes

– 15 km : La Bonne Guibolle : 2 pauses avec dégustation de 4 soupes

– 20 km : Le Super Costaud : 3 pauses avec dégustation de 6 soupes

Au retour : Vin chaud, chocolat chaud et gaufres artisanales au feu de bois

L’événement gourmand de l’hiver signe son grand retour … haut en couleurs ! La (super) Randonnée des 6 soupes se distinguera cette année avec une nouvelle formule : des dégustations itinérantes de potages colorés sur des points d’arrêts en extérieur. Les circuits préparés par Super Daniel mettront en valeurs les curiosités locales.

Programme : Accueil et départ libre entre 10h et 13h à la salle des fêtes de Hyet, sur inscription au préalable. Boissons chaudes, douceurs sucrées.

3 parcours au choix :

– 8 km : Le P’tit Mollet : 1 pause avec dégustation de 2 soupes

– 15 km : La Bonne Guibolle : 2 pauses avec dégustation de 4 soupes

– 20 km : Le Super Costaud : 3 pauses avec dégustation de 6 soupes

Au retour : Vin chaud, chocolat chaud et gaufres artisanales au feu de bois

Hyet

dernière mise à jour : 2022-02-02 par