LA SUPER ESCALE Parc de la Villette, 26 mai 2022, Paris.

de 18h00 à 00h00

gratuit

Pour leur première date à Paris, le collectif de musique diverses et variées ayant pour seul but d’utiliser leur super pouvoir afin de faire danser la foule vous donne rendez-vous dans un lieu de vie éphémère et exceptionnel ! C’est sur le quai du Barboteur que le bateau spatial Super4 fera son escale le 26 Mai dès 18h jusqu’à minuit ! La Super Escale se fait au Parc de la Villette (Prairie du cercle Nord), dans le 19ème. Tu y as accès par le métro 7 – Porte de la Villette ou le métro 5 – Porte de Pantin. On t’a mit en photo sur l’event une carte pour que tu puisses nous retrouver ! Et c’est gratuit ! Promis le lieu est juste dingue, tu vas pouvoir boire, manger et surtout DANSER ! Alors viens découvrir les univers de nos membres Super4. SOMEWAVE Né dans les profondeurs de l’eau, l’énergie de cet être provient des abysses de la mer et des océans. Son répertoire se situe quelque-part dans le triangle des bermudes où les univers se ressemblent. Sa force aqueuse pulvérise les barrières des genres en naviguant entre des sonorités pas droites et déviantes. Il sillonne les fonds marins à la recherche de nouvelles rencontres sonores pour les diffuser dans l’atmosphère moite où les corps transpirants cherchent des âmes sœurs, où les confidences deviennent alors des secrets… TONTON SERGE Producteur de hip-hop et de musique électronique, l’oncle lubrique du Super4Crew n’arrivait pas à ses fins par la composition. C’est alors qu’il découvrit le métier de disc-jockey. Il aura décelé ce jour ses objectifs de vie. Grâce à son aisance derrière les platines, il pourra alors pécho un maximum de meufs, boire des coups gratuits et prendre plein d’oseille. Venez l’aider à accomplir ses rêves. XXXIII XXXIII est un DJ compositeur aux sonorités psychédéliques et romantiques. Alors que ses DJ set circule d’italo Disco à la ghetto tech en passant par le footwork, ses productions, pop destructurées divaguent et offre un voyage dans un imaginaire complexe du XXXIII. S/o Laoije, Qoach, Orange Juice, C Cho Mec #Super4Crew Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/3ipwGGkeh https://fb.me/e/3ipwGGkeh

