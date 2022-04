La suite Wilson au Bal Blomet LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La suite Wilson au Bal Blomet LE BAL BLOMET, 1 juin 2022, Paris. La musique du pianiste Teddy Wilson, le son, le swing et la frénésie des années 30, au Bal Blomet le 1er juin.

Date et horaire exacts : Le mercredi 01 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Plein Tarif : 20 EUR La Suite Wilson c’est le son et la musique des années 30, celui des petites formations swing avec chanteuse. En particulier celles des orchestres dirigés par le grand pianiste « Teddy Wilson ». La Suite Wilson vous invitera à passer quelques instants dans la frénétique insouciance de ces années entre deux guerres. Elle vous proposera de déguster son cocktail de bienvenue « Fraîches Mélodies » sur son immense terrasse avec vue sur le Swing. Concert de sortie d’album, une production Camille Production LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/la-suite-wilson Réservations

