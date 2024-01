PLEASE STAND UP ! LA SUCRERIE Coulommiers, vendredi 22 mars 2024.

[DANS LE CADRE DE LA FOIRE AUX FROMAGES]La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel !Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… après une deuxième saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 3 du plateau PLEASE STRAND-UP !PLEASE STAND-UP ! C’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion.Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène pour nous faire réfléchir & nous faire rire !Distribution :Mise en scène : Aude GalliouComédiennes : Farah, Christine Berrou, Marine Baousson, Lisa PerrioProduction : Bonne nouvelle productionCrédit photo : Altigone

Tarif : 12.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-22 à 21:00

LA SUCRERIE 77, RUE DU GENERAL LECLERC 77120 Coulommiers 77