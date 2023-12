DANIEL AUTEUIL LA SUCRERIE Coulommiers, 9 février 2024, Coulommiers.

« La musique, c’était un besoin irrépressible, une envie qui date depuis toujours ».Daniel Auteuil confirme ici sa passion pour la musique avec son deuxième album « Si tu as peur, n’aie pas peur (de l’amour)”, composé avec son complice Gaëtan Roussel (Louise Attaque). Accompagné par ses musiciens : Philippe Almosnino, Julie Gomel, Arman Méliès, et Colin Russeil ; la voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se déclinent désormais en chansons. L’homme de scène se livre, c’est pop, c’est rock, avec des accents reggae rumba et folk !DistributionAvec Daniel AuteuilCollaboration artistique : Gaëtan RousselPiano / Batterie : Colin RusseilGuitare / Basse : Philippe Almosnino, Arman MélièsChoeurs, Ukulélé, Piano : Julie GomelEXTRAITS PRESSE« Beaucoup de grâce, d’élégance ! Un spectacle musical inédit, bouleversant, très touchant ! » RFM« Les poèmes sont superbes. […] Mais c’est quand il chante qu’il nous séduit le plus. Sa voix surprend, sur le fil, portée par un piano mélodique et une guitare voyageuse. » LE PARISIEN

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

LA SUCRERIE 77, RUE DU GENERAL LECLERC 77120 Coulommiers