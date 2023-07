La stylométrie mène l’enquête : l’IA au service de la justice Bibliothèque André Malraux Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Dans le cadre des jeudis d’actualité, la bibliothèque André Malraux accueille un débat afin de présenter la science de la stylométrie et ses usages dans la recherche historique mais aussi criminelle…

En passant au crible les textes et leurs styles,

linguistes et statisticiens mènent l’enquête grâce à la stylométrie. Cette

méthode d’investigation révolutionnaire qui prend ses sources chez les scribes

de Galilée, s’est solidifiée il y a plus d’un demi-siècle dans les couloirs de

Harvard avant d’arriver dans nos tribunaux.

L’objectif ? Identifier qui se

cache derrière n’importe quel texte et résoudre certains des plus vieux cold

cases et mystères de l’histoire. Ainsi la

start-up valaisanne OrphAnalytics et son logiciel de stylométrie basé sur

l’intelligence artificielle a-t-elle fait parler d’elle pour avoir relancé

l’enquête sur le meurtre du petit Grégory commis en 1984.

Mais là ne se

limitent pas les usages de l’IA dans le champ des sciences criminelles et de la

justice. En quoi les nouvelles technologies peuvent-elles nous venir en aide

dans ce domaine, et tout particulièrement l’intelligence artificielle ?

Quels sont les enjeux éthiques qui accompagnent ces nouveaux possibles ?

Warren Azoulay est docteur

en droit privé et en sciences criminelles, chargé d’enseignement à l’Université

d’Aix-Marseille et avocat au barreau de Marseille.

Florian Cafiero est ingénieur de recherche

au Medialab Sciences Po et chargé de cours en méthodes quantitatives appliquées

aux sciences humaines et en linguistique quantitative au sein du Master

“Humanités Numériques” de l’Ecole nationale des chartes – PSL. Ses travaux en

sciences sociales computationnelles et en linguistique quantitative ont paru

dans des revues comme Science Advances, Social Networks ou Social Science and

Medicine. Il est avec Jean-Baptiste Camps l’auteur de Affaires de style

(Le Robert, 2022), un ouvrage consacré à la mesure du style et à ses

applications aux recherches historiques comme aux affaires criminelles.

