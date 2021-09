La String Verson, 11 septembre 2021, Verson.

La String 2021-09-11 15:00:00 – 2021-09-11 16:00:00 Rue Hambuhren Espace Senghor

Verson Calvados Verson

Venez participer à une balade hilarante, riche en découverte animales, végétales et humaines, par la compagnie Mycélium, théâtre de rue et de chemin.

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mission « connaître et transmettre les petites ficelles de la biodiversité » s’amuse à répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association. Secondé par Rebecca, étudiante en BTS GPN option GFS à Nogent-sur-Vernisson, elle sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage.

En partenariat avec Eclats(s) de rue, saison des arts de la rue de la ville de Caen.

Informations pratiques :Tout public apte à la marche et chaussé en conséquenceLieu de rendez-vous tenu secretInscriptions au 02 31 26 44 80 ou par mail : labibliotheque@ville-verson.fr



Venez participer à une balade hilarante, riche en découverte animales, végétales et humaines, par la compagnie Mycélium, théâtre de rue et de chemin.

La Structure Territoriale de Recherche…

labibliotheque@ville-verson.fr +33 2 31 26 44 80 http://www.ville-verson.fr/

Venez participer à une balade hilarante, riche en découverte animales, végétales et humaines, par la compagnie Mycélium, théâtre de rue et de chemin.

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mission « connaître et transmettre les petites ficelles de la biodiversité » s’amuse à répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association. Secondé par Rebecca, étudiante en BTS GPN option GFS à Nogent-sur-Vernisson, elle sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage.

En partenariat avec Eclats(s) de rue, saison des arts de la rue de la ville de Caen.

Informations pratiques :Tout public apte à la marche et chaussé en conséquenceLieu de rendez-vous tenu secretInscriptions au 02 31 26 44 80 ou par mail : labibliotheque@ville-verson.fr



dernière mise à jour : 2021-08-20 par