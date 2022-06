La Strasbourgeoise, 2 octobre 2022, .

La Strasbourgeoise



2022-10-02 – 2022-10-02

La course solidaire contre le cancer du sein

Depuis plus de 20 ans, octobre est le mois du ruban rose, le rendez-vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Parce qu’aujourd’hui en France 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu’anticiper, prévenir et sensibiliser permet de mieux prendre en charge cette maladie, Strasbourg se mobilise chaque année à travers une grande course solidaire, La Strasbourgeoise.

Depuis sa création en 2010, La Strasbourgeoise a permis de reverser plus de 406 472 € à la lutte contre le cancer du sein.

Cette année encore, une vague rose s’empare de la ville : course réservée aux femmes, marche, marche nordique, canoë, mais aussi actions d’information, de sensibilisation sur l’importance du dépistage…

Les dons récoltés grâce aux inscriptions seront reversés pour la recherche et l’accompagnement aux malades à travers l’ICANS – Institut de cancérologie Strasbourg Europe.

Alors en octobre, mobilisons-nous !

La Strasbourgeoise est une manifestation organisée par l’Association des Courses de Strasbourg Europe (ACSE) et l’Office des Sports de Strasbourg, en partenariat avec la société Lilly.

+33 3 88 31 83 83

La course solidaire contre le cancer du sein

Depuis plus de 20 ans, octobre est le mois du ruban rose, le rendez-vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Parce qu’aujourd’hui en France 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu’anticiper, prévenir et sensibiliser permet de mieux prendre en charge cette maladie, Strasbourg se mobilise chaque année à travers une grande course solidaire, La Strasbourgeoise.

Depuis sa création en 2010, La Strasbourgeoise a permis de reverser plus de 406 472 € à la lutte contre le cancer du sein.

Cette année encore, une vague rose s’empare de la ville : course réservée aux femmes, marche, marche nordique, canoë, mais aussi actions d’information, de sensibilisation sur l’importance du dépistage…

Les dons récoltés grâce aux inscriptions seront reversés pour la recherche et l’accompagnement aux malades à travers l’ICANS – Institut de cancérologie Strasbourg Europe.

Alors en octobre, mobilisons-nous !

La Strasbourgeoise est une manifestation organisée par l’Association des Courses de Strasbourg Europe (ACSE) et l’Office des Sports de Strasbourg, en partenariat avec la société Lilly.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par