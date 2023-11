Cet évènement est passé Cours de danse folk La Storia Jazz Club, Alès (30) Cours de danse folk La Storia Jazz Club, Alès (30), 8 novembre 2023, . Cours de danse folk Mercredi 8 novembre, 18h00 La Storia Jazz Club, Alès (30) voir tarifs ci-dessous APPRENDRE À DANSE POUR ALLER EN BAL FOLK 2 COURS LE MERCREDI 18h/19h30 : danses collectives 20h/21h30 : danses à deux SESSION 2023/2024 cours de danse folk une session = 5 cours 1ER COURS OFFERT ! #1 DÉCOUVERTE 8, 15, 22, 29 nov, 6 déc 2023 #2 POSTURE 10, 17, 24, 31 jan, 7 fev 2024 #3 MUSICALITÉ 6, 13, 20**,** 27 mars, 3 avr 2024 TARIFSUNE SESSION de 1 COURS : 65€UNE SESSION de 2 COURS : 117€COURS À L’UNITÉ : 18€ LIEUJAZZ CLUB LA STORIA6 place Henri Barbusse – 30100 Alèshttps://maps.app.goo.gl/14ByYcqMCdtiexYK7 INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTSMarie-Noëlle Bidin06 60 98 34 32mnbidinpro@gmail.com source : événement Cours de danse folk publié sur AgendaTrad La Storia Jazz Club, Alès (30) 6, Place Henri Barbusse

