Pause vélo 13 juin 2023 | Atelier vélo participatif Mardi 13 juin, 12h30 La Station V Gratuit sur inscription

Apprenez à réparer votre vélo grâce à la Pause Vélo de la Station V de Labège.

Remplacer les freins, faire briller son vélo, pratiquer la crevaison, comprendre les mécanismes de la direction, parler de sécurité vélo ou de transport enfants. Abordons ensemble toutes les thématiques qui piquent votre curiosité. Vous serez bientôt un·e pro du vélo !

Rendez-vous le mardi 13 juin de 12h30 à 14h.

Alors, inscrit·e·s ?

La Station V 61 rue Pierre et Marie Curie Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T12:30:00+02:00 – 2023-06-13T14:00:00+02:00

pause vélo réparation