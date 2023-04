Marquage vélo Bicycode | jeudi 25 mai La Station V Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Marquage vélo Bicycode | jeudi 25 mai La Station V, 25 mai 2023, Labège. Marquage vélo Bicycode | jeudi 25 mai Jeudi 25 mai, 08h30 La Station V 14€, sur réservation d’un créneau Pourquoi marquer son vélo ? L’identification du vélo réduit et évite le trafic et le recel de vélos : dissuade les voleurs qui préféreront voler un vélo non marqué, si votre vélo est retrouvé après un vol, il peut vous être restitué ! Pour un créneau rapide pour un marquage, comptez 15 min. Vous avez un peu plus de temps ? Profitez-en pour en apprendre plus sur la sécurisation de votre vélo, posez toutes vos questions à nos conseillers. La Station V 61 rue Pierre et Marie Curie Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561758080 »}, {« type »: « email », « value »: « mdmc@maisonduvelotoulouse.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

