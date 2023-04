3 ANS : la Station V de Labège fête son anniversaire ! La Station V, 24 mai 2023, Labège.

3 ANS : la Station V de Labège fête son anniversaire ! Mercredi 24 mai, 17h00 La Station V Gratuit et ouvert à tous

Pour ses 3 ans, la Station V, portée par Tisséo Collectivités et le Sicoval, gérée par la Maison du Vélo de Toulouse, vous propose un afterwork festif.

Car qui dit « anniversaire », dit programme spécial ! La Station V vous fait (re)découvrir ses services autrement.

Au programme, un parcours en 5 étapes :

conseil sur-mesure pour vos trajets, vos voyages, tous vos plans vélo,

essai de vélos et course de lenteur,

lutte contre le vol de vélo avec marquage et révision,

vélo-mixeur pour des boissons endiablées,

et un quiz final, pour tester vos connaissances vélo !

Pensé pour vous, tout est au rendez-vous pour que vous trouviez ce qui vous correspond. Rendez-vous pour un moment cyclable en fête !

La Station V 61 rue Pierre et Marie Curie Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mdmc@maisonduvelotoulouse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561758080 »}, {« type »: « link », « value »: « http://maisondesmobilitescyclables.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T17:00:00+02:00 – 2023-05-24T19:00:00+02:00

2023-05-24T17:00:00+02:00 – 2023-05-24T19:00:00+02:00

labège vélo