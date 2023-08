Egalité La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 12 avril 2024, La Mézière.

Egalité 12 et 13 avril 2024 La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

Avec Nwar Bilbul, en arabe sous-titré

Exilé de Syrie depuis 2012 après avoir mis en jeu sa popularité et sa carrière au profit du soulèvement contre le régime d’al Hassad, Nawar Bulbul est passé par les camps de réfugiés en Jordanie pour y monter des pièces avec les enfants avant d’arriver en France où il découvre en 2018 les archives sonores de Michel Seurat, sociologue français kidnappé et décédé en captivité au Liban en 1985. L’écoute de ces archives lui inspire Egalité un nouveau seul-en-scène où il ridiculise une fois de plus toute forme de tyrannie politique, religieuse et sociale.

Nous y suivons les péripéties d’un demandeur d’asile hors du commun, Omar Abu Michel, cycliste invétéré sillonnant la France avec sa fiancée Egalité, une bicyclette, dans l’espoir de la conduire sur la tombe de Michel Seurat. Depuis une altercation saugrenue avec un agent de la préfecture auprès duquel Omar Abu Michel veut obtenir pour la bicyclette bien-aimée un formulaire de demande d’asile jusqu’au triomphe sur les Champs Elysées où il rêve de pouvoir dire aux médias qu’il faut « dégager ce régime de merde, que l’on rentre chez nous en Syrie », la porte s’ouvre à toutes les discussions entre un Occident idéalisé voire fantasmé et un Orient meurtri, oublié, parfois dénoncé ou même dénigré. Au travers d’un dialogue hypothétique avec Egalité et Michel, Omar Abu Michel, comme n’importe quel demandeur d’asile, confronte ses rêves, fantasmes et idéaux aux réalités institutionnelles de la France. Il nous conte la vie imposée selon les canons de la société, l’idylle brisée, la violence familiale, sociale et politique, jusqu’à la torture, l’absence forcée, le dénuement et l’interdit dans un monde livré à la folie dictatoriale. Cette fiction, menée de main de maître dans la force d’une énergie et d’un souffle rares entre amour et révolte, comédie et tragédie, nous conduit du rire aux larmes et vice-versa et dénonce avec un humour décapant, de l’ingéniosité et une grande sensibilité l’omniprésence de l’injustice.

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:30:00+02:00

2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00