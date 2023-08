Le cas Lucia J. La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 15 mars 2024, La Mézière.

Le cas Lucia J. 15 et 16 mars 2024 La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

Le cas Lucia J. (un feu dans sa tête) tourne librement autour de la relation entre James Joyce et sa fille Lucia. Celle-ci s’initie à la danse, abandonne cette pratique, tombe amoureuse du jeune Beckett, assistant de son père, qui la rejette. Elle se perd, est soignée par Jung, qui la déclare schizophrène, avant d’être internée. Après la mort de Joyce à Zurich, en 1941, Lucia ne quittera plus ces lieux asilaires, jusqu’à sa mort en 1982. À l’origine de cette aventure singulière, une rencontre entre trois artistes : l’auteur Eugène Durif, le metteur en scène Éric Lacascade et la comédienne performeuse Karelle Prugnaud.

Cette dernière, seule en scène, donne vie au personnage de Lucia. Elle incarne et désincarne avec force la densité poétique du texte, explorant des chemins artistiques aventureux sous la direction audacieuse de son metteur en scène. Une expérience scénique bouleversante.

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « resalastationtheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/le-cas-lucia-j-vendredi-15-mars-2024 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/le-cas-lucia-j-samedi-16-mars-2024 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00