Coloris Vitalis suivi de Le Clown des marais La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 16 février 2024, La Mézière.

Coloris Vitalis suivi de Le Clown des marais 16 et 17 février 2024 La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

Coloris Vitalis

Eponyme du texte de Catherine Lefeuvre avec Jean-Lambert-wild

« Ce magicien, au rire contraint par l’élégance, aux oreilles cirées de rouge, au visage grimé de blanc qu’un trait noir, fait au pinceau, signe comme le premier vers d’un poème sans fin, ce clown on l’appelle aujourd’hui «Le blanc»(…)De nos jours, il est difficile de reconnaître ce clown qui à l’époque exécutait des tours et des farces qui sont aujourd’hui réservés à l’auguste(…)Le clown réussissait ce que l’auguste ratait. Le clown était d’ailleurs la plupart du temps solitaire. « Jean Lambert-wild

Le clown des marais

Eponyme du texte de Jean Lambert-wild, avec Jean Lambert-wild et Marc Goldberg

« Dans Le clown des marais, Jean Lambert-wild est sur scène, face à son miroir. Il est sur le point de se transformer en son clown, ce double face blanc qu’il a d’abord personnifié pour effectuer ses calentures, puis emprun- té pour jouer des personnages célèbres tels que Lucky chez Beckett ou Richard III. Maquillage, costume, altération de langage du corps, changement de voix font partie du processus (…) Le public assiste à cette métamorphose, toute à la fois intime et spectaculaire, quelque chose de chamanique, par où la création artistique suppose un abandon radical, l’accueil béant d’une altérité, un voyage, et engendre des court-circuits, des fulgurances, des raccourcis saisissants, qui sont le propre du rire et de la poésie des grands clowns. « Marc Goldberg

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « resalastationtheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/coloris-vitalis-le-clown-des-marais-vendredi-16-fevrier-2024 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/coloris-vitalis-le-clown-des-marais-samedi-17-fevrier-2024 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T22:30:00+01:00

2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00