Zâo la rage 2 et 3 février 2024 La Station théâtre – La Mézière

Texte inédit de Marie-Laure Cloarec

Mis e en scène Dominique Le Marrec

Après Le Roi des croûtes en mai 2018, dans le cadre d’un partenariat d’ateliers et de résidences avec l’école primaire d’Andouillé-Neuville, suivi de représentations scolaires et tout public à La Station théâtre, Marie-Laure Cloarec et son équipe reviennent avec un projet similaire dont les prémices se sont cette fois, entre autres, déroulées sur 2 ans au Collège Germaine Tillion de La Mézière avec notamment le soutien de La Maison du livre de Bécherel. Une nouvelle résidence, suivie d’une présentation du travail aux collégiens, avait déjà eu lieu en mai dernier dans notre établissement. La prochaine, assortie cette fois de notre co-production, précèdera à La Station théâtre les premières représentations de ce spectacle nourri d’une de ces longues aventures de rencontres, d’écriture et de jeu partagés avec les enseignants et les élèves, dont Marie-Laure est désormais familière.

Dans ce projet, elle rompt pour la première fois avec Philomina, le personnage de clown qu’on lui connaît, pour endosser le rôle d’un adolescent aux prises avec les complexités de son rapport aux adultes et aux jeunes qui constituent son environnement scolaire et affectif. Une nouvelle langue aussi, moins poétique, moins baroque, plus ancrée dans le réel mais tout aussi joueuse que celle à laquelle elle nous a habitués. Une langue adolescente dont son personnage, plus qu’elle-même, est l’auteur, une langue empruntée à toutes ces expériences, comme un miroir tendu aux adolescents dont nous espérons qu’ils viendront nombreux et en famille aux premières de ce singulier spectacle.

