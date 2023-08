La vision de Barontius La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 19 janvier 2024, La Mézière.

La vision de Barontius 19 et 20 janvier 2024 La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

Texte anonyme du VIIème siècle trahi du latin depuis les Acta sanctorum par Stéphane Godefroy

avec Stéphane Godefroy et Michel Thouseau à la contrebasse

Bien qu’il fut pendant quelques années jeune rat de bibliothèque dans une abbaye bénédictine, Stéphane Godefroy se dit « fainéant agnostique » et précise qu’il n’est ni latiniste, ni historien, ni exégète. C’est pourtant dans cette retraite qu’il se prit de passion pour La Vision de Barontius dont il nourrit le désir d’incarner le héros miraculé au cours de la longue expérience de comédien et de metteur en scène qui s’ensuivit. Il en passa pour cela par le cabaret burlesque de Karl Valentin, les songes, les rêves et les métamorphoses des comédies de Shakespeare ou de Ben Johnson, les dionysies de la mythologie grecque et les fééries chevaleresques de la celtique, la métaphysique de Calderon et les alchimies de son propre Faust. Désormais préparé à sortir de son propre corps terrestre pour mieux jouer le récit de ce voyage aller-retour en compagnie de l’archange Raphaël entre le monastère St Pierre de Longoret, les quatre portes du Paradis et les fumées de l’Enfer où s’activent les cohortes de démons autour des damnés (dont les évêques de Bourges et de Poitiers) forcés à s’asseoir sur des sièges de plomb fondu, le voici bientôt sur la scène de La Station théâtre où, en dépit des morsures, des coups de pied et de la maligne concupiscence des démons qui le poursuivent, il rentrera son âme poussine par le trou de l’oreille de sa dépouille avant de faire l’aumône des douze pièces d’or qu’il esca- mota à l’heure de ses vœux monastiques.

Dans ce texte originellement comique, la rouerie de Barontius lors de sa vie profane, et dont il garde quelques séquelles dans sa vie de moine, en fait un personnage plus proche du Brian des Monty Python ou de Belmondo dans Le Magnifique que de l’austère Saint Paul des Epîtres.

Au pied de la plateforme de verre et derrière les fils de lumières qui relient la terre au ciel, la présence du contrebassiste-performeur Michel Thouseau permet de tailler le bout de gras avec les anges et de faire un bœuf avec Satan lui- même.

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière

