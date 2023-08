Le plein s’il vous plaît ! La Station théâtre – La Mézière La Mézière Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Mézière Le plein s’il vous plaît ! La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 10 décembre 2023, La Mézière. Le plein s’il vous plaît ! Dimanche 10 décembre, 15h00 La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ ) avec Jacques Bonnaffé et Gwenaël De Boodt

Rhapsodie de poèmes pour un NAVIRE AVENIR

suivie d'un goûter offert par la Station théâtre La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne

