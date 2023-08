FRONTALIER La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 8 décembre 2023, La Mézière.

FRONTALIER 8 et 9 décembre La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

«J_e travaille souvent sur la poésie, mais je procède du théâtre et de la connaissance du jeu et de la diction. Je crois que j’ai peur de l’excès de gravité qui entoure les poèmes, je trouve essentiel de transmettre. Au moins rendre les textes attirants et sonores. J’oserai dire entraînants._

Nous, les acteurs, nous aimons bien prendre le volant, c’est un jeu d’enfant, nous mimons la vitesse à la fenêtre. La fureur de vivre et ses courses folles est un peu loin, je vais suivre la lenteur presque immobile du grand serpent des autos (…)

Par une série de chants successifs Frontalier se fait poème des traversées, imaginé au volant d’une automobile jouant à saute-frontière chaque matin entre France et Luxembourg. Son conducteur, Jean Portante, y murmure ses migrations d’enfance, celles de sa famille italienne venue travailler dans les mines et l’acier à Differdange (Luxembourg). Ainsi Frontalier serait l’épopée de toutes les frontières enjambées depuis Enée, fuyant sa ville de Troie, jusqu’au migrant d’aujourd’hui. Processions des voyageurs contraints par l’exode ou le salaire quotidien à changer de pays. C’est de plein fouet, une façon chorale et rassérénante d’aborder les frontières, une ode à l’intégra- tion, une prière, une imploration. »

Jacques Bonnaffé

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00