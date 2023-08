Les Soliloques du Pauvre La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 25 novembre 2023, La Mézière.

Les Soliloques du Pauvre 25 et 26 novembre La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

Eponyme des poèmes de Jehan Rictus

Avec Pierre-YvesLe Louarn et Sébastien Debard à l’accordéon

Mise en scène de Michel Bruzat

Jehan Rictus c’est une voix vraie, une voix de misère et de révolte. Né en 1867, un père absent dès son enfance, une mère folle, qui le maltraite. Mieux vaut la rue. Commence alors une vie d’errance. Sur cette expérience-là se fondera sa poésie.

Et pour dire la rue, la faim, le froid, la solitude, finis les alexandrins ! L’ octosyllabe a davantage le rythme du parler quotidien. Ce qu’il faut faire entendre, c’est l’argot des miséreux, l’accent du faubourg.

Ainsi naissent Les Soliloques du pauvre que Rictus dira sur scène, dans un cabaret.

» J’aime la générosité, la profondeur, l’authenticité de sa langue tranchante, qui dénonce le caractère impitoyable de ce monde du tout jetable pourvu qu’il soit rentable. J’aime cette écriture explosive, qui va à l’encontre de la mode et de la pensée majoritaire, qui résiste à l’ordre établi avec une efficacité sans doute dérisoire face au pouvoir, mais dans une nécessité symbolique. Pierre-Yves ne joue pas à être Rictus. Il devient Rictus. C’est à mes yeux le but de tout travail d’acteur. Mettre debout ces mots pour Pierre-Yves, qu’il y aille de son corps, et que la poésie de Rictus nous rentre dans la peau, nous morde, nous pique, nous réveille, pour dire, pour rire, pour chanter. Puissent ces images se blottir au cœur des spectateurs… et qu’en sortant, on respire un autre air. On passe à côté des « Rictus » de ce monde sans les voir, sans croiser leur regard, comme si l’on en avait peur ou comme si on n’avait pas envie de découvrir à travers eux la réalité de ce monde. Nous sommes condamnés à la fraternité… Avec ces voix retrouvons-nous « frères humains ». »

D’après une note de Michel Bruzat, metteur en scène

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00