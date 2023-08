Un goûter de poètes La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 12 novembre 2023, La Mézière.

Un goûter de poètes Dimanche 12 novembre, 15h00 La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ ) Sur réservation

avec

Nicole Laurent-Catrice Jérôme Crespel Michel Gendarme et Gwenaël De Boodt

Le corps à l’intérieur, à l’extérieur. Rentrer dans le tiroir sans l’ouvrir ou si peu. Voir par la fente, s’exercer dans l’ombre. Enfanter, naître en soi-même. Se réfugier, taire et se taire. Parler depuis l’âme, parler depuis sa forêt, parler depuis son exil de blessure, de tapis d’éclats fauves, de frémissements de feux dans la nuit qui approche, de l’étrange et du fami- lier qui s’assoupit.

Pour préparer l’automne, quatre poètes (on ne se souciera pas de leurs genres), lecteurs habitués de leurs propres œuvres, viendront vous faire partager leurs écrits, passés ou en cours, en présence du feu qui prendra ses aises dans la cheminée de la Salle Jarry.

Quatre poètes venus des environs (Montgermont, Dol-de-Bretagne, Plouasne, La Mézière) avec leurs livres dont on pourra se procurer des exemplaires après la lecture, avec lesquels on pourra échanger ses impressions, auxquels on pourra poser des questions, au moment du goûter qui vous sera offert par La Station théâtre.

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T15:30:00+01:00

