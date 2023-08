La grande vie La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 20 octobre 2023, La Mézière.

La grande vie 20 et 21 octobre La Station théâtre – La Mézière TARIF PLEIN : 10€, TARIF REDUIT : 6€ ( – de 12 ans et QF<500€ )

a grande vie (sans majuscule) c’est celle du chétif Adolphe Marlaud. Il habite un appartement de la rue Froidevaux d’où il surveille la tombe de son père, policier modèle ayant participé à la rafle du Vel-d’Hiv et qui repose depuis 1953 dans le cimetière d’en face. La mère d’Adolphe a été gazée à Auschwitz. Dans cet arrondissement de Paris, il traîne sa maigre existence entre la boutique d’articles funéraires où il est employé, fantasmant sur les jeunes veuves qu’il y croise et bandant en leur citant les Oraisons funèbres de Bossuet, et la loge d’une énorme concierge qui l’a choisi pour amant et dont il est devenu la chose sexuelle. Pour parfaire la noirceur d’un humour qui nous tient dans les rets d’une jubilation grotesque, une issue tragique se prépare quand, veillant « sur les morts comme Dieu sur les vivants » dans la lunette de son fusil, il commence à viser des gibiers plus gros que les animaux errants sur la tombe de son père. C’est aussi le moment où les lettres délirantes de Mme M. la concierge, désormais internée à Sainte-Anne s’accumulent dans l’appartement où il s’est définitivement reclus.

« La grande vie, que je pressentais dès ma première lecture comme un ouvrage explosif, tant en hilarité qu’en émotion retenue, m’ac- compagne depuis sa découverte (…) L’histoire de ce petit bonhomme au prénom évocateur n’est pas seulement grotesque et triviale, elle est aussi profondément authentique dans sa geste dérisoire de médiocrité et de grandeur. »

Denis Lavant

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne

