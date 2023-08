PRESENTATION DE LA 12e SAISON DE LA STATION THEATRE La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 22 septembre 2023, La Mézière.

PRESENTATION DE LA 12e SAISON DE LA STATION THEATRE Vendredi 22 septembre, 20h00 La Station théâtre – La Mézière Gratuit

Soirée de présentation dela 12e saison

(Précédée d’une AG ouverte à tous à 18h où les adhérents empêchés peuvent se faire représenter)

André Layus et Bboy Rasco y danseront des poèmes,

Maître-bouffon de tragédie, Denis Lavant y sublimera d’ironie la misère et la dérisoire grandeur d’un singulier personnage,

Un quatuor de poètes (N. Laurent-Catrice, J.Crespel M. Gendarme et G. De Boodt) nous ouvrira l’automne au coin du feu,

Écorché de sourde rage, Pierre-Yves Le Louarn mélopera des révoltes d’octosyllabes dans les étirements graves du soufflet de Sébastien Debard,

Jacques Bonnaffé labourera un plateau de frontières en y scandant une italienne d’exils,

Stéphane Godefroy y risquera sa vie et Michel Thouseau ses cordes dans un voyage aux prises avec les démons,

Marie-Laure Cloarec y fera claquer une langue de spleens d’adolescents,

Contraint d’élégance, Jean Lambert-wild hissera son clown blanc de langue et d’immobilité dans une indigestion de couleurs par dessus les marais et les aléas grotesques du monde,

Enfiévrée de verbe joycien, Karelle Prugnaud s’embrasera de grâce et de violence dans la tragédie de sa tête et de son corps en révolte contre les espaces de séquestration,

En quête de liberté au rythme de ses fulgurances, nous crèverons de rire et pédalerons de larmes sur la bicyclette Egalité du clown extraordinaire Nawar Bulbul.

On vous donnera à entendre un peu de leur âme au cours de cette soirée conviviale où nous pourrons aussi consulter les livres dont ils sont issus.

On pourra aussi réserver des places, souscrire des abonnements ou des adhésions et boire un verre au bar.

La Station théâtre – La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « resalastationtheatre@gmail.com »}]

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

