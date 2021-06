Lyon ENS de Lyon Métropole de Lyon la station météo du jardin de l’ENS de Lyon ENS de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

ENS de Lyon, le samedi 3 juillet à 14:00

Découvrez l’abri météorologique historique et les stations récentes du parc météorologique pédagogique de l’IFÉ installé dans le jardin de l’ENS de Lyon. Présentation de son contenu, du fonctionnement des capteurs et de la gestion des données numériques. Selon le niveau des élèves (pour le vendredi) et des participants (pour le samedi) démonstration de la fourniture d’open data météo au Grand Lyon avec des objets connectés.

Inscription obligatoire et gratuite

Présentation du fonctionnement des capteurs et de la gestion des données numériques. ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T15:00:00

