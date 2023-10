A_R_C_C La Station – Gare des Mines Paris, 16 décembre 2023, Paris.

A_R_C_C Samedi 16 décembre, 22h00 La Station – Gare des Mines 14€ en prévente (+fdl) –

17€ sur place

Arnaud Rivière et C_C joignent leurs énergies dans l’Association de Recherche Contre le Concert, entre dance floor sérieusement en pente et sound system aiguisé noise. Après avoir saturés de très grandes tables d’amoncellements d’outils électroniques pour un résultat sonore plutôt maximaliste, ils s’équipent désormais bien plus léger et tentent d’écrire leur musique sans chronomètre ni solfège, mais avec élasticité et une dose, calculée, de hasard et de déphasage … une musique électronique tordue sur elle-même, aux limites du minimal pas vraiment chic.

http://http.http.http.http.free.fr/a_r_c_c/

La Station – Gare des Mines 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, 75018 Paris Paris 75018 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ra.co/events/1785133 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3NooFJNpA »}] [{« link »: « http://http.http.http.http.free.fr/a_r_c_c/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T22:00:00+01:00 – 2023-12-17T05:30:00+01:00

2023-12-16T22:00:00+01:00 – 2023-12-17T05:30:00+01:00

©Aurélien Frérot