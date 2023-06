La·e forgeron·ne — 2 — idiophones La Station – Gare des Mines Paris, 7 juillet 2023, Paris.

La·e forgeron·ne — 2 — idiophones 7 – 12 juillet La Station – Gare des Mines Il faut s’inscrire et porter des vêtements que l’on n’a pas peur de salir !

La·e forgeron·ne

La Station — Gare des Mines accueille pour l’été une école alternative et gratuite pour une initiation à la forge en compagnie de différent·es artistes. Il s’agira d’explorer les usages au travers des pratiques de la construction d’outils, de bijoux-maquettes et d’une œuvre collective qui sera exposée de façon semi-pérenne dans les espaces extérieurs de la Station.

Chaque atelier sera constitué de temps de pratique et commencera par une discussion, une projection d’images et la mise en commun d’un corpus d’œuvres ayant trait au travail du métal.

Les participant·es peuvent choisir de participer à un seul atelier ou bien à suivre le cheminement intégral tout au long de l’été. Il est possible de s’inscrire pour seulement une journée.

Atelier 2 — idiophones (Les 7, 8, 10, 11 et 12 juillet)

Les idiophones sont des instruments percussifs dont le matériau lui-même produit le son lors d’un impact. Xylophone, triangle, cloches… réalisez votre propre instrument !

Les autres ateliers :

Atelier 3 — outils (Les 19, 20 et 21 juillet)

Atelier 4 — construction (Les 25, 26, 27, 28 et 29 juillet)

Les ateliers d’été de La·e forgeron·ne sont présentés dans le cadre de Chantier permanent. Chantier Permanent est un programme curatorial visant à la création d’œuvre-outils semi-pérennes à La Station — Gare des Mines. Les espaces extérieurs et intérieurs se peuplent peu à peu d’œuvres sans cartel, de traces d’événements passés et de formes excentriques sans médiation ou discours associés. Les résidences durent et s’éternisent, les artistes se croisent, mutualisent leur outils et savoir-faire, sont bousculé·es par la vie du lieu et en changent à leur tour la trajectoire.

La Station – Gare des Mines 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 Paris Paris 75018 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 09 73 26 11 47 https://lastation.paris/ [{« type »: « email », « value »: « inscription@mu.asso.fr »}] Au carrefour de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers, La Station — Gare des Mines est un laboratoire convivial et festif consacré aux scènes artistiques émergentes, fondé sur les vestiges d’une gare à charbon désaffectée. Bus : lignes 35 et 239 – « Parc du Millénaire » Tram : ligne T3bis – « Porte d’Aubervilliers » RER : ligne E – « Rosa Parks » Métro : ligne 12 – « Porte de la Chapelle » Vélib’ : station n° 18049 – 3-5 Boulevard Ney

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T15:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

© Wellington Blewett

Nails and Pins, c. 1937

Index of American Design – Public domain