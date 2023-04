MASSA DEME La Station, 7 juillet 2023, Châtellerault.

MASSA DEME Vendredi 7 juillet, 20h30 La Station 7€ adhérents / 10€ plein tarif. Buvette et petite restauration sur place

Avec son premier album intitulé Tounga, sorti en 2019, il a effectué plus d’une centaine de concerts à travers la France et l’Afrique ; ce qui lui a permis d’acquérir de très belles expériences scéniques et humaines.

Massa DEME c’est avant tout UNE VOIX exceptionnelle, chaleureuse, empreinte d’émotion et de sensualité, des textes magnifiques, éloquents, une musicalité riche et variée (fusion de folk-mandingue, blues, rock, funk, pop, afro-beat…) et une présence scénique très charismatique.

https://www.youtube.com/watch?v=RNg9NWGr2ew

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:29:00+02:00

concert station chatellerault