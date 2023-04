Fête de la musique à la Station La Station Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Fête de la musique à la Station La Station, 21 juin 2023, Châtellerault. Fête de la musique à la Station Mercredi 21 juin, 18h00 La Station Gratuit – buvette et petite restauration sur place Bienvenue pour une nouvelle édition de la fête de la musique à la Station.

L’appel à candidatures pour notre scène ouverte est lancé! Contactez-nous avant le 5 juin pour venir vous produire sur notre scène équipée. La Station 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fr-fr.facebook.com/lepleindessens.o/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lastation-asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 concert musique

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Station Adresse 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville La Station Châtellerault

La Station Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Fête de la musique à la Station La Station 2023-06-21 was last modified: by Fête de la musique à la Station La Station La Station 21 juin 2023 Châtellerault La Station Châtellerault

Châtellerault Vienne