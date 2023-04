LEMON FURIA La Station Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

LEMON FURIA La Station, 17 juin 2023, Châtellerault. LEMON FURIA Samedi 17 juin, 20h30 La Station 7€ adhérents / 10€ plein tarif. Buvette et petite restauration sur place Lemon Furia est un groupe de rock aux influences ska, créé en 2013 et originaire de Poitiers. L’énergie et la bonne humeur sont le carburant des concerts de ces 7 musiciens offrant à un public toujours plus nombreux, un cocktail généreux de textes majoritairement écrits en français servis sur une musique festive et pêchue ! La Station 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lastation-asso.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lastation-asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00 concert rock station chatellerault

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Station Adresse 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville La Station Châtellerault

La Station Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

LEMON FURIA La Station 2023-06-17 was last modified: by LEMON FURIA La Station La Station 17 juin 2023 Châtellerault La Station Châtellerault

Châtellerault Vienne