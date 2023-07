Résidence en structure d’accueil – Agathe Wiesner La Station – association Starter Nice, 10 juillet 2023, Nice.

Du 03 au 14 juillet, l’artiste Agathe Wiesner réalisera sa résidence Rouvrir le Monde en structure d’accueil avec la Maison des Jeunes et de la Culture Agora Nice Est à Nice.

Lors de sa résidence, l’artiste partagera son temps de création avec un temps de transmission avec les jeunes venu pour participer au festival BazaR organisé par la MJC, autour d’atelier de création à l’aide de cyanotype.

Une restitution de résidence collective est prévue à La Station, (89, route de Turin, 06300 Nice), en janvier 2024.

La Station – association Starter 89, route de Turin, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 56 99 57 https://www.lastation.org/ https://www.instagram.com/lastation_nice En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques, du 109, mis à disposition par la ville de Nice. Ces locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés en espaces d’exposition ouverts au public et en ateliers. Une douzaine d’artistes y travaillent et participent à la vie, à l’organisation et au maintien d’une telle entreprise.

La Station a pour principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous les moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt. De montrer ce qui se fait dans cette ville, et attirer d’ailleurs, de France et d’Europe, des pratiques très contemporaines de l’art. Elle a pour but notamment d’aider les artistes et de participer au développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités. Tram l.1 – arrêt Vauban Bus n°7, 8, 14, 19, 88, LR116 VéloBleu station n°154 et n°155

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-08-10T10:00:00+02:00 – 2023-08-10T12:30:00+02:00

© La Station