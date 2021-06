Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret LA STADA – VOSTF Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 17 juin à 20:00

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

5,50 € tarif unique

De Federico Fellini – Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart – Drame – Mars 1955 – Reprise Novembre 2018 – 1h48 Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2021-06-17T20:00:00 2021-06-17T21:50:00

