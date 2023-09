Projection – performance – La danse de la grue et parades La Stabul’ La Chapelle-Saint-Laurent, 13 octobre 2023, La Chapelle-Saint-Laurent.

La Chapelle-Saint-Laurent,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

La danse de la Grue et parades – documentaire et performance dansée.

La grue est un oiseau social et grégaire, dont une partie de la communication passe par le corps et les mouvements. Lors des parades amoureuses, les grues entament le plus spectaculaire de leur ensemble chorégraphique..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

La Stabul’ Lieu-dit Chenully

La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

La danse de la Grue et parades? documentary and dance performance.

The crane is a social and gregarious bird, communicating in part through its body and movements. During mating parades, cranes perform their most spectacular choreographic ensemble.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con el otro, en el Bocage Bressuirais.

La danse de la Grue et parades? documental y espectáculo de danza.

La grulla es un ave social y gregaria, que se comunica en parte a través de su cuerpo y sus movimientos. Durante los desfiles de apareamiento, las grullas ejecutan su conjunto coreográfico más espectacular.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Bocage Bressuirais.

La danse de la grue et parades ? Dokumentarfilm und getanzte Performance.

Der Kranich ist ein sozialer Herdenvogel, dessen Kommunikation teilweise über den Körper und die Bewegungen erfolgt. Während der Balz beginnen die Kraniche mit dem spektakulärsten ihrer choreografischen Ensembles.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Bocage Bressuirais